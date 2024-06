Centro de Ensino Técnico em Manaus oferece bolsas para 30 cursos diferentes

O Centro de Ensino Técnico (Centec) de Manaus abriu inscrições para o seu concurso de bolsas 2024, proporcionando uma excelente oportunidade para quem deseja uma formação técnica de qualidade. Com bolsas de 30%, 50% e até 100%, o concurso busca democratizar o acesso à educação técnica e transformar vidas, como aconteceu com Bertrand Aron e Eduardo Medeiros, primeiros colocados no concurso de 2023, que hoje colhem os frutos de uma educação técnica gratuita e de excelência.





As inscrições para o concurso estão abertas para as novas turmas do segundo semestre. A pré-inscrição pode ser realizada neste link, e a confirmação deve ser feita até 19 de julho, mediante a doação solidária de 1kg de alimento não perecível para o programa social da escola, que beneficia instituições de assistência a vulneráveis. O Centec está localizado na avenida Djalma Batista, n.º 646 – bairro São Geraldo.

Importância do Concurso

“O concurso tem um peso social muito grande, porque busca facilitar o acesso ao ensino técnico por meio de bolsas parciais e até a conquista do curso 100% gratuito, com bolsa integral. Nossa expectativa para este ano é que as inscrições sejam até 40% maiores que no ano passado”, afirma Edmilson Queiroz, coordenador pedagógico da instituição.

Para quem busca ingressar em uma carreira, a formação técnica é recomendada por 91% dos brasileiros. Entre os que já cursaram um técnico, essa indicação sobe para 97%, segundo a pesquisa Educação e Opinião Pública, realizada pelo Instituto FSB em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

“Hoje, a demanda por profissionais técnicos é muito grande. Observamos isso, por exemplo, através de parcerias que o Centec tem com empresas do Amazonas, onde nossos alunos realizam estágios e são indicados, após a formação, para funções efetivas importantes”, destaca Queiroz.

Premiação e Beneficiários

Os três primeiros colocados no concurso receberão bolsas de 100%. Os classificados entre a 4ª e a 6ª posição ganharão bolsas parciais de 50% na mensalidade, enquanto os classificados entre a 7ª e a 10ª colocação terão 30% de desconto. Além disso, a escola oferecerá 15% de desconto para todos que não zerarem a prova, do 11º colocado em diante, desde que não sejam alunos atuais do Centec. Mais informações estão disponíveis no edital.

Histórias de Sucesso

Bertrand Aron, corretor de imóveis de 38 anos, é um dos beneficiados pelo concurso. Egresso do curso de Transações Imobiliárias do Centec, ele ficou em primeiro lugar no ano passado e garantiu uma bolsa integral. “Hoje, atuo em uma importante imobiliária do estado e sou grato pela formação que recebi no Centec. O concurso de bolsas foi fundamental para minha carreira”, comenta.

Eduardo Medeiros, de 22 anos, cursa técnico em Enfermagem e ficou em segundo lugar no ano passado, garantindo também uma bolsa integral. “Essa conquista transformou minha vida acadêmica e profissional. A oportunidade de estudar sem o ônus financeiro permitiu que eu me concentrasse completamente nos estudos”, pontua.

Cursos Oferecidos

Nesta edição do concurso, os candidatos podem escolher entre 30 cursos oferecidos pela instituição, incluindo novos cursos como técnico em Soldagem e especialização técnica em Manipulação em Laboratório de Farmácia. Confira abaixo todas as formações disponíveis:

• Técnico em Administração

• Técnico em Logística

• Técnico em Qualidade

• Técnico em Contabilidade

• Técnico em Recursos Humanos

• Técnico em Serviços Jurídicos

• Técnico em Transações Imobiliárias

• Técnico em Enfermagem

• Técnico em Radiologia

• Técnico em Análises Clínicas

• Técnico em Estética

• Técnico em Nutrição e Dietética

• Técnico em Farmácia

• Técnico em Edificações

• Técnico em Segurança do Trabalho

• Técnico em Informática

• Técnico em Gastronomia

• Técnico em Eletrotécnica

• Técnico em Refrigeração e Climatização

• Técnico em Soldagem

• Auxiliar em Massoterapia

• Auxiliar em Saúde Bucal

• Especialização Técnica em Saúde do Trabalhador

• Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica

• Especialização Técnica em UTI Adulta e Neonatal

• Especialização Técnica em Obstetrícia e Neonatologia

• Especialização Técnica em Urgência e Emergência / APH

• Especialização Técnica em UTI – Unidade de Terapia Intensiva

• Especialização Técnica em Manipulação em Laboratório de Farmácia

• Especialização Técnica em Mamografia e Densitometria Óssea