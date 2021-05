Centro de Manaus recebe estrutura para bombear água e combate ao mau cheiro

A cheia do Rio Negro em 2021 já é a segunda maior da história e a rotina de várias regiões da cidade foi afetada por conta deste fenômeno da natureza.

Para diminuir os impactos causados pela subida das águas do rio, a concessionária Águas de Manaus está realizando um pacote de ações, em parceria com a Prefeitura de Manaus, na região Central de Manaus.

Na rua Barão de São Domingos, que já foi completamente tomada pelas águas, a empresa instalou um sistema para impedir que a água do Rio Negro fique parada no local. Três bombas e cerca de 600 metros de tubulações foram implantadas sob as pontes de madeira construídas pela Prefeitura.

Os equipamentos bombeiam a água por dentro das tubulações durante o dia, fazendo com que ela circule e seja devolvida para o Rio Negro.

A estrutura temporária implantada pela concessionária reduz os riscos causados pela água parada, melhorando as condições de quem trabalha ou frequenta a região da Manaus Moderna. A concessionária estuda implantar o sistema de bombeamento de água em outras ruas do Centro, como a avenida Eduardo Ribeiro.

A empresa também avaliou as condições da água que invadiu ruas como a Barão de São Domingos, Travessa Tabelião Lessa, dos Barés e avenida Eduardo Ribeiro, nas proximidades do Relógio Municipal. Equipes do setor de controle de qualidade da empresa realizaram testes de Ph para medir a acidez da água.

A partir dos dados coletados, a Águas de Manaus e a Prefeitura decidiram utilizar produtos químicos para reduzir a presença de bactérias e o mau cheiro nestes locais. Desde terça-feira (18), equipes da empresa estão despejando cal nas ruas impactadas pela cheia e os trabalhos devem seguir pelas próximas semanas.

ÁGUA POTÁVEL NA FEIRA

Outro serviço executado pela Águas de Manaus no Centro é a extensão de rede que vai garantir água tratada para a nova feira flutuante da Manaus Moderna, inaugurada pela Prefeitura na manhã desta quarta-feira (19) para abrigar os permissionários cujos boxes foram afetados pela cheia.

A concessionária implantou uma estrutura de 450 metros de tubulações de 32 mm e ligações individuais para os boxes. A estrutura da feira ainda conta com quatro reservatórios que podem armazenar até 12 mil litros de água tratada.