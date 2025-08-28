Cerca de 500 educadores participam de evento sobre avaliação funcional retroativa em Manaus

Como forma de acelerar os processos de evolução funcional dos servidores da educação, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), submeterá profissionais do magistério à Avaliação Especial de Desempenho (AED) de forma retroativa. Por esse motivo, nesta quarta-feira, 27/8, cerca de 500 servidores que ingressaram nos anos de 2021 e 2022 foram convidados a participar de um evento realizado no auditório da pasta, localizado na rua Maceió, nº 2549, Parque 10 de Novembro.





A avaliação é requisito para a aprovação no estágio probatório e tem como objetivo mensurar o desempenho funcional dos servidores, analisando critérios como eficiência, aptidão, disciplina e dedicação ao serviço, conforme estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus. A partir dessa análise, será possível verificar a conveniência da permanência do servidor no quadro efetivo.

Em novembro de 2025, será publicada no Diário Oficial a lista com o nome de 10 mil servidores contemplados com progressões funcionais não pagas há anos, herdadas de administrações anteriores. A Prefeitura realizará o pagamento ainda no mês de dezembro, incluindo os valores retroativos referentes aos últimos 11 meses.

Na ocasião, o secretário municipal de Educação, Junior Mar, destacou que a avaliação é necessária também para incluir os educadores que ingressaram em 2021 na lista de servidores contemplados com as progressões concedidas em novembro.

“Este trabalho é uma ação necessária que antecede a nossa ação principal de progressões. Não queremos deixar vocês de fora da progressão de todos os servidores. Por isso, estamos fazendo esta ação com urgência, para contemplar também os que ingressaram em 2021, com as progressões que serão concedidas em novembro e pagas em dezembro deste ano”, enfatizou.

Segundo a chefe da Divisão de Pessoal da Semed, Hellen Souza, a avaliação será realizada com base na atual lotação do servidor, garantindo que o contexto de atuação seja considerado no processo. A operacionalização ocorrerá por meio de formulários próprios, assegurando objetividade e transparência em todas as etapas.

“O procedimento inicia na escola, pela comissão da unidade de ensino, e depois retorna para a Comissão de Desempenho da Semed. Serão enviados formulários às escolas para composição das Comissões Avaliadoras. Cada servidor será avaliado individualmente, mediante formulários específicos. É importante ressaltar que a Semed está realizando esse trabalho para garantir o direito à progressão desses servidores”, explicou Hellen.

A professora Brenda Marques, do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Elza Damasceno, localizado no bairro Santo Antônio, ingressou na rede em 2021 e avaliou positivamente a iniciativa.

“Achei de suma importância essa chamada para nos manter informados sobre a avaliação, porque isso implica diretamente na nossa vida funcional e na nossa tão sonhada estabilidade. Achei a reunião bastante produtiva”, afirmou.