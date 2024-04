Cerca de 80% das vítimas de homicídios tinham ligação com atividade criminosa em Manaus

Dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) apontam que, durante o primeiro trimestre deste ano, 78% das vítimas de homicídios em Manaus tinham ligação com a atividade criminosa.





O levantamento feito pelo Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp) da SSP-AM mostra que dos 156 casos de homicídios registrados na capital nos três primeiros meses de 2024, 121 (78%) são de vítimas ligadas ao crime, cuja principal atividade está relacionada ao tráfico de drogas.

Deste total, 99 foram vítimas de arma de fogo. Os números indicam ainda que 86 delas ou tinham passagem pelo sistema prisional ou boletins de ocorrências registrados em seu desfavor.

Para o secretário da SSP-AM, coronel Vinícius Almeida, os números comprovam que a maior parcela de mortes decorre da relação das vítimas com as drogas. “A maioria dos casos é fruto da disputa entre organizações criminosas e da violação de regras do próprio tráfico”, pontuou.

Almeida destaca a importância do levantamento para o trabalho de combate à criminalidade. “Em posse dos dados, podemos nortear a atuação das forças de segurança de modo a reduzir os índices na cidade, principalmente os homicídios”.

Outros números

De acordo com o levantamento, 16% das vítimas não estavam necessariamente ligadas a práticas criminosas. No entanto, tinham envolvimento em algum tipo de conflito interpessoal específico, seja com familiares ou desconhecidos. Os demais 6%, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) segue em investigação para identificar a motivação para os crimes.