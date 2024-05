Cerca de meia tonelada de drogas é incinerada pelas Forças de Segurança em Coari

As Forças de Segurança do Amazonas incineraram, na manhã desta quarta-feira (22/05), cerca de meia tonelada de entorpecentes em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), causando danos de cerca de R$ 15 milhões ao crime. Os entorpecentes foram apreendidos durante ações realizadas na Base Fluvial Arpão 1, pela Polícia Civil (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP), e pelo 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), entre os meses de março e abril deste ano.





Conforme informações do delegado José Barradas, a incineração ocorreu em cumprimento a uma determinação judicial. Toda a ação foi acompanhada por representantes do Ministério Público (MPE) e Vigilância Sanitária municipal.

Policiais do 5º BPM, também integraram a operação de incineração. “Essa incineração, podemos dizer, que é a parte final do trabalho das Forças de Segurança, onde estamos dando mais uma resposta à sociedade com toda transparência, desde a sua apreensão, até a sua total destruição, que está sendo feita agora”, comentou Barradas.

Ao todo foram destruídos cerca de 500 quilos de drogas, entre cocaína, pasta-base de cocaína e maconha do tipo skunk. Com a destruição de todo o entorpecente, de acordo com o delegado Barradas, as Forças de Segurança causaram danos de mais de R$ 15 milhões ao crime.