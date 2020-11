Cestas básicas doadas em Benjamin Constant serão apreendidas

Os moradores de Benjamin Constant (a 1.118 quilômetros de Manaus) receberam, nos últimos dias, doações de cestas básicas. Os kits foram doados pelo candidato à reeleição ao cargo de prefeito, David Bemerguy e seu vice, Sebastião Filho.

Por conta disso, eles foram denunciados à Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico e político e as cestas serão apreendidas. A distribuição das cestas é feita aos alunos do ensino fundamental, por meio da Secretaria Municipal de Educação.

Além disso, as doações foram feitas somente após o início do período eleitoral. Durante o pico da pandemia do coronavírus, os moradores da cidade não tiveram o mesmo benefício.

Prefeito e vice estão proibidos de fazerem qualquer tipo de doação até o fim da campanha política.