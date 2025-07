Cetam preenche mais de 26 mil vagas no primeiro dia de inscrições

O curso de Informática Básica foi o mais procurado entre os oferecidos na modalidade de educação a distância (EaD) pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). As inscrições começaram na terça-feira (22/07) e seguem até as 23h59 de quinta-feira (24/07), pelo site cursos.cetam.am.gov.br.





Segundo a Processamento de Dados Amazonas S.A. (Prodam), responsável pelo sistema de inscrições, todas as 1.600 vagas disponíveis para o curso foram preenchidas em apenas 1h54.

Também registraram grande procura os cursos de Informática Avançada, Formação de Tutores, Inglês para Atendimento ao Público e Gestão em Sala de Vacina. Em todos os casos, as vagas se esgotaram em menos de 24 horas.

De acordo com analista de desenvolvimento de sistemas da Prodam, Danubia Lustosa, o sistema de monitoramento da empresa apontava que, até as 8h30 desta quarta (23/07), ainda havia 45.737 vagas disponíveis.

“Há ainda vagas em cursos de várias áreas do conhecimento, como Cálculos Financeiros, Noções de Controle de Qualidade, Noções Básicas de Libras e Desenvolvimento Pessoal e Profissional”, informou.

O diretor-presidente do Cetam, Fábio Albuquerque, destacou a missão da instituição e o papel da educação profissional no estado. “O Cetam surgiu há 22 anos com a missão de levar educação profissional de qualidade para todo o Amazonas e estamos cumprindo. Os cursos EaD são uma oportunidade para pessoas em todos os cantos do estado. Seguimos firme com nosso objetivo”, afirmou.

Etapas e cronograma

Inscrições on-line: de 22 de julho (a partir das 7h) a 24 de julho (até as 23h59)

Divulgação da lista de pré-inscritos: 25 de julho

Validação dos documentos: de 28 a 29 de julho

Envio de login e senha para acesso às aulas: entre 28 de julho e 5 de agosto

Início das aulas: 6 de agosto

Término das aulas: 29 de setembro

Os candidatos classificados receberão por e-mail as instruções de acesso à plataforma Avea. Quem não receber o login até 5 de agosto deve entrar em contato pelo endereço: [email protected].