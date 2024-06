Ceti Áurea Pinheiro Braga encerra Semana do Meio Ambiente com atividades educativas

Nesta sexta-feira (07/06), o Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Áurea Pinheiro Braga, uma unidade de ensino bilíngue português-espanhol situada na zona oeste de Manaus, concluiu suas atividades em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho.





Durante os dias 06 e 07 de junho, o Ceti Áurea Braga realizou uma série de iniciativas para sensibilizar os estudantes sobre a importância do cuidado com o meio ambiente. As atividades incluíram apresentações culturais, palestras e exposições em salas temáticas, envolvendo alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio.

“Nessa semana do Meio Ambiente, buscamos conscientizar os alunos de que eles são a geração futura que vai cuidar do planeta, promovendo uma reflexão e renovação”, afirmou Sandra Almeida, diretora do Ceti Áurea Braga.

Atividades Diversificadas e Engajamento

Laís Barreto, professora de Ciências e uma das organizadoras das atividades, destacou a importância de envolver todas as turmas, desde o Ensino Fundamental até o Médio, para que os alunos compreendam e pratiquem o cuidado com o meio ambiente desde cedo. “Nós e eles somos a geração de restauração e precisamos atuar pensando no meio ambiente não apenas durante um dia, mas sempre”, disse a professora.

Na manhã de quinta-feira (06/06), os alunos assistiram a dramatizações, danças típicas da região amazônica e jograis, promovendo um diálogo sobre o desenvolvimento sustentável. À tarde, os alunos do Ensino Médio participaram de uma palestra com doutores convidados, que abordaram pesquisas científicas realizadas na Amazônia.

Maria Olívia Simão, professora do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), enfatizou a importância da educação ambiental para promover sociedades sustentáveis. “O processo educacional leva a mudanças de atitudes, valores e desenvolve habilidades fundamentais para esse processo”, explicou.

Fazer Sustentabilidade

No segundo dia de atividades, os estudantes se dividiram em salas temáticas, onde apresentaram diversos temas ambientais, desde causas da degradação até as prevenções, incluindo os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Jhonata da Costa, de 15 anos, aluno da 1ª série do Ensino Médio, participou ativamente das atividades. Ele destacou a importância de cuidar do meio ambiente para a própria saúde. “Eu aprendi que tudo o que fazemos gera consequências no presente e no futuro. O que eu descarto hoje pode afetar minha vida e a de outras pessoas amanhã ou depois”, refletiu o jovem.

A semana do Meio Ambiente no Ceti Áurea Pinheiro Braga serviu para conscientizar e educar os alunos sobre a importância da sustentabilidade, promovendo um futuro mais responsável e ecologicamente consciente.