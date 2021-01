“Chapinha” é executado em escadão no bairro São Francisco – Veja vídeo

MANAUS – AM | Mais um crime de homicídio foi registrado na noite de quarta-feira, (13), dessa vez o fato aconteceu em um escadão no bairro São Francisco. O local também é bastante conhecido como “Cafundó”. Renan Humberto de Oliveira, 26 anos, estava no escadão, quando ocupantes de um carro Onix branco chegaram e atiraram contra a vítima.

O mesmo ainda chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, onde já chegou sem vida. O local onde o a vítima estava, é de intenso tráfico de drogas.

Por Correio da Amazônia

Foto: Divulgação