Charles 3º é oficialmente proclamado novo rei do Reino Unido

Charles 3º foi oficialmente proclamado neste sábado (10) o novo rei do Reino Unido e de 14 países da Commonwealth em sucessão de Elizabeth 2ª, que morreu na última quinta-feira (8), aos 96 anos, no castelo escocês de Balmoral.

O cerimonial Conselho de Adesão declarou o príncipe Charles Philip Arthur George como o novo monarca Charles 3º, após o que os participantes do ato, principalmente figuras políticas, disseram: “Deus salve o rei”.

Embora o herdeiro tenha sucedido sua mãe automaticamente após a morte dela, este é o evento tradicional em que o poder político britânico o reconhece oficialmente como soberano.

Depois de anunciar a morte da rainha e proclamar seu sucessor, a presidente do Conselho de Adesão, Penny Mordaunt, ordenou que os membros do Conselho Privado (autoridades políticas e sociais que aconselham o monarca) se transferissem para uma sala separada. Este grupo de autoridades, incluindo a primeira-ministra, Liz Truss, e o príncipe de Gales, William, se reuniram com o novo rei.

Em uma segunda parte da cerimônia, Charles 3º fez um discurso, leu e assinou um juramento. Como membros do Conselho Privado – uma herança do passado que atualmente é sobretudo simbólico – também estão presentes Camilla, a rainha consorte, e o arcebispo de Cantuária, Justin Welby, primaz da Igreja Anglicana.

Este é o primeiro ato oficial de Charles 3º como chefe de Estado e é diferente da coroação, cerimônia de grande pompa que deve acontecer nos próximos meses.

O rei Charles 3º prometeu na última sexta-feira (9) servir aos britânicos por “toda a vida”, assim como sua falecida mãe, Elizabeth 2ª. O povo do Reino Unido, que está de luto, abraçou o novo monarca aos gritos de “Deus salve o rei!”.

“Minha amada mamãe [quando completou 21 anos] se comprometeu a dedicar a vida, fosse longa ou curta, a serviço do povo”, lembrou o rei no primeiro discurso à nação, gravado no Palácio de Buckingham e retransmitido pela televisão.

“Eu lhes renovo hoje essa promessa de serviço durante toda a vida”, acrescentou Charles 3º, de 73 anos, comprometendo-se a defender “os princípios constitucionais”.

Charles foi ovacionado por milhares de pessoas durante o retorno da Escócia a Londres, 800 km ao norte, onde Elizabeth 2ª morreu na quinta-feira (8), aos 96 anos, no castelo de Balmoral.

