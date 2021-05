Cheia do Rio Negro já é a quinta maior dos últimos cem anos e preocupa Manaus

Com a marca de 29 metros e 64 centímetros a cheia do rio Negro deste ano já pode ser considerada a quinta maior dos últimos cem anos. Em 2012 o nível das águas chegou a 29 metros e 97 centímetros.

De acordo com o Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM), há 56% de chances de a marca de 2012 ser ultrapassada ainda este ano, uma vez que as águas costumam subir até o mês de junho na região amazônica.

A pesquisadora em geociências responsável pelo Sistema de Alerta Hidrológico (SAH) da Bacia do Amazonas, Luna Gripp, informou que o grande volume de chuvas observado no princípio do ano fez com que o nível dos rios amazônicos subisse rapidamente, padrão este que está atuante até agora.

A população de Manaus já está preocupada. Conforme dados da Defesa Civil, 4 mil pessoas já foram atingidas pela cheia e 200 desalojadas.

Além disso, mais de 15 bairros já foram afetados. No centro da capital amazonense, por exemplo, o rio já invadiu a Manaus Moderna e algumas ruas próximas precisaram ser interditadas pela Prefeitura de Manaus.

A feira já virou flutuante com os feirantes trabalhando em balsas. O acesso às bancas será feito por meio de pontes de madeira que já foram construídas nas vias do entorno da feira.

“Mesmo que o padrão de chuvas observados se mantenha dentro do esperado para o período daqui para frente, o fato dos níveis dos rios já estarem expressivamente altos, contribui para as altas probabilidades apresentadas, de observamos cheias de grandes magnitudes nesses rios em 2021”, disse Luna Gripp.