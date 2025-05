Chile tem alerta de tsunami com terremoto de magnitude 7,5 no mar

As autoridades chilenas pediram, nesta sexta-feira (2), a evacuação da costa da região de Magallanes, no extremo sul do país, após emitirem um alerta de tsunami devido a um terremoto de magnitude 7,5 no mar.





O terremoto ocorreu às 9h58, horário local (mesmo horário em Brasília), no mar, 218 quilômetros ao sul da cidade de Puerto Williams (cerca de 2.500 quilômetros ao sul de Santiago) e a uma profundidade de 10 quilômetros, de acordo com o Centro Sismológico Nacional, dependente da Universidade do Chile.

Segundo a instituição chilena, o terremoto teve magnitude 7,5. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registrou uma magnitude de 7,4.

O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred) e o Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha do Chile (Shoa) declararam alerta de evacuação.

“ATENÇÃO! O #SENAPRED solicita a evacuação de uma parte do litoral da Região de #Magallanes devido à ameaça de tsunami”, escreveu a agência em sua conta na rede X.

Pouco depois, o Senapred solicitou a “evacuação da área de praia do Território Antártico”.

O presidente chileno, Gabriel Boric, reforçou o apelo à evacuação com uma mensagem no X.

“Pedimos a evacuação de toda a costa da região de Magallanes. Neste momento, nosso dever é de prevenir e obedecer às autoridades”, escreveu o presidente.

O Chile é um dos países com mais terremotos no mundo. Três placas tectônicas convergem em seu território: Nazca, Sul-Americana e Antártica.

Em 1960, a cidade de Valdivia (sul do México) foi devastada por um terremoto de magnitude 9,5, considerado o mais forte já registrado, que matou 9.500 pessoas.

Em 2010, um terremoto de magnitude 8,8, seguido de um tsunami, deixou mais de 520 mortos.

