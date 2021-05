Chocante – Vídeo mostra jovem sendo baleado no Coroado

MANAUS – Um vídeo que circula na internet, mostra o momento em quem um jovem até o momento não identificado, é atingido com vários disparos de arma de fogo pelo corpo na rua Beira Rio, bairro Coroado, zona Leste de Manaus.

No vídeo é possível ver o jovem se jogando dentro do igarapé e outros dois homens atirando contra a vítima. Moradores que estavam no local saíram correndo após ouvirem os disparos. Até o momento não se sabe quem são os autores do crime e nem a vítima. Veja vídeo

Texto: Correio da Amazônia