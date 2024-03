Chuva intensa causa desbarrancamento no bairro Redenção

A intensa chuva deste domingo (24) resultou em um desbarrancamento no beco Santana, localizado no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus, durante a tarde de hoje. Nessa região, há várias residências, porém, até o momento, não temos informações sobre feridos.





Até agora, a Prefeitura de Manaus, por meio da Defesa Civil, recebeu sete ocorrências relacionadas ao evento. Os relatos foram feitos através do Disque 199, um canal de comunicação direto com a Defesa Civil, que está em operação 24 horas na sede do CCC.

As solicitações foram encaminhadas para as equipes de campo da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), que está ligada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg). Essas equipes estão agindo rapidamente para atender às áreas afetadas.

Devido à resposta imediata das autoridades, as ocorrências registradas incluem uma situação de alagamento, um bueiro rompido e um deslizamento na zona Sul; dois deslizamentos e uma erosão na zona Centro-Oeste; e uma erosão na zona Oeste da capital.