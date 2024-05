Chuvas intensas elevam nível do Guaíba e agravam inundações em Porto Alegre

Com as chuvas contínuas na Região Metropolitana, o nível do Guaíba subiu novamente, agravando as inundações em Porto Alegre.





O Rio Grande do Sul já lamenta 136 mortes devido aos temporais, com 125 pessoas ainda desaparecidas, 756 feridos e mais de 441 mil desabrigados.

Essa situação abrange 444 municípios e afeta diretamente cerca de 1,95 milhão de habitantes. Em um intervalo de apenas uma hora, o lago subiu 10 centímetros, atingindo a marca de 4,7 metros.

As previsões indicam mais chuvas intensas, o que pode elevar novamente o nível para além dos 5 metros.

Fonte: g1