Cidadãos já podem parcelar multas de trânsito em até 12 vezes pelo site da Prefeitura

A partir deste sábado, 13/9, os usuários que precisam quitar multas de trânsito em Manaus terão mais comodidade e facilidade. A Prefeitura de Manaus passa a disponibilizar o pagamento on-line de multas diretamente no site oficial da prefeitura, por meio do endereço eletrônico: https://www.manaus.am.gov.br/immu/, na aba “Consultar Multas”.





A nova funcionalidade permite que os débitos sejam quitados com cartões de crédito de qualquer bandeira, com a opção de parcelamento em até 12 vezes e Pix. Para acesso, o usuário deve entrar no site do IMMU, na aba “Consultar Multas”, inserir os dados do veículo, sendo Renavam, Chassi ou o Auto de Infração para ter acesso aos dados de pagamento.

Com a nova ferramenta, o usuário pode acessar o site, consultar suas infrações e realizar o pagamento de maneira totalmente digital, sem filas ou burocracia. O sistema também garante mais agilidade nos trâmites administrativos e amplia o acesso aos serviços do órgão.

Além de desburocratizar o processo, essa nova modalidade contribui para a mobilidade urbana ao reduzir o fluxo de pessoas nos atendimentos presenciais. A prefeitura vem investindo em tecnologia para entregar um serviço mais eficiente e acessível.

A iniciativa integra um conjunto de medidas do IMMU voltadas à modernização e digitalização dos serviços públicos, com foco na comodidade do cidadão e na eficiência da gestão pública.