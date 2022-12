Cigás iniciará nova frente de obra na zona norte de Manaus

A Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) iniciará nova frente de obra na zona norte da cidade. O objetivo da concessionária de serviço de distribuição de gás natural (GN) é ampliar a oferta do combustível na capital amazonense, aumentando a parcela da população beneficiada.

A rede de distribuição de gás natural conta hoje com 228 quilômetros de extensão. O serviço de construção da infraestrutura de gasodutos para a distribuição do insumo desta nova frente de obra será executado nos bairros Flores e Cidade Nova, abrangendo as avenidas Max Teixeira, Noel Nutels e as ruas Judas Tadeu e Santa Cecília. A extensão da obra será de aproximadamente 6.800 metros.

A nova infraestrutura de rede de distribuição de gás natural (RDGN) deve beneficiar indústrias, estabelecimentos comerciais e condomínios residenciais. Também favorecerá a ampliação da cadeia de abastecimento de gás natural veicular (GNV) com a interligação de mais um posto de combustível, localizado na avenida Noel Nutels, à rede de gasodutos. Além deste, a Cigás está atuando para que mais postos passem a operar com gás natural veicular no próximo ano.

A Companhia está na etapa de mapeamento e sondagem territorial a fim de identificar as interferências que possam existir no subsolo daquela localidade. A próxima fase consistirá no confronto entre os dados levantados e os cadastros de redes já construídas de outras concessionárias e operadoras de telefonia, os quais são solicitados antecipadamente pela Cigás.

De acordo com o diretor técnico comercial da Cigás, Clovis Correia Junior, essas etapas são essenciais porque irão fornecer os subsídios necessários para a elaboração do projeto da rede de gasoduto e para a garantia de segurança do empreendimento.

A concessionária também já realizou o trabalho de sensibilização da comunidade do entorno. O objetivo é esclarecer sobre as características do combustível, a segurança da rede de distribuição, as aplicabilidades do gás natural e informar acerca da construção de trecho de rede nas proximidades.

Atualmente, a Cigás possui 12,1 mil unidades consumidoras (UCs) contratadas dos segmentos termelétrico, industrial, veicular, comercial, residencial, autogeração/liquefação e climatização/geração de energia.

Inovação e qualidade nos serviços

As obras serão executadas no horário noturno, das 22h às 5h da manhã. A Cigás adota moderna técnica de construção de infraestrutura subterrânea de gasodutos, conhecida como método não destrutivo.

O método consiste na abertura, a cada 150 metros aproximadamente, de pequenas “janelas” no piso asfáltico onde é feito um furo direcional com uma máquina do tipo perfuratriz, eliminando a necessidade de grandes escavações. Após isso, ocorre a instalação da rede de tubulação de aço ou de polietileno de alta densidade – a depender do nível de consumo e natureza dos usuários da área.

Em seguida, é realizado o serviço de recapeamento asfáltico, com a aplicação de asfalto a frio (provisório) ao término do serviço executado a cada dia e após conclusão das obras em determinada localidade, é feita a aplicação do asfalto definitivo, seguindo padrões de pavimentação de alta qualidade, conforme orientações da Prefeitura de Manaus.

“A Cigás é pioneira no uso desta técnica no estado, e estamos permanentemente buscando avançar na melhoria de processos de construção visando mitigar impactos à pavimentação de ruas e à mobilidade urbana da cidade”, frisou Clovis Correia Junior.

Comunicação antecipada

O planejamento de obras de expansão da rede de distribuição de gás natural canalizado é submetido com antecedência aos órgãos competentes, das esferas estadual e municipal, para obtenção de anuências e autorizações. A conclusão das obras está prevista para abril do próximo ano.

A população interessada em obter mais informações sobre as obras pode consultar o site institucional da companhia no link www.cigas-am.com.br/obras, ou ainda entrar em contato por meio do número telefônico 117. O atendimento é 24 horas por dia e a ligação é gratuita.