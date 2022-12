Cinco bairros de Manaus ficam sem energia elétrica durante serviços de manutenção

Durante serviços da Amazonas Energia, cerca de cinco bairros ficarão sem fornecimento de energia, nesta quinta-feira (15), em Manaus.

De acordo com a Concessionária, os serviços de manutenção será interrompido nas próximas horas e só será restabelecido no fim do dia, por volta das 16h.

Confira os bairros:

São José – Rua Olinto Lima com rua Rio Anacora, das 9h às 16h.

Adrianópolis – Rua René de Nápoli com as ruas 7, 8 e 9 (acesso pela av. Paraíba), das 8h às 16h.

São Lázaro – Área interna da Vila Militar (portão norte, acesso pela av. Rodrigo Otávio), das 8h às 16h.

Santa Etelvina – Av. 7 de Maio e adjacências, das 8h às 16h.

Distrito Industrial – Comun. da Suzuki e adjacências das 8h30 às 16h.