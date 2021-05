Cinco cidades do AM participarão de ato ‘Fora, Bolsonaro’ neste fim de semana

Manaus, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Tefé e Humaitá farão parte do movimento “Fora, Bolsonaro”. Os atos de protesto acontecem em todo o país, neste sábado (29).

Os manifestantes vão pedir ações como o impeachment de Bolsonaro, a volta do auxílio emergencial de R$ 600, a ampliação das vacinas disponíveis, o fim da violência contra a população negra e a suspensão de cortes de verbas na Educação, das privatizações e da reforma administrativa. Para os participantes do ato, Bolsonaro é o principal responsável pela extensão e agravamento da pandemia e pela explosão do desemprego e da fome.

Para participar do protesto contra Bolsonaro, é necessário o uso de máscara PFF2 (ou N95), além de álcool em gel e distanciamento físico.