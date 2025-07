Cinco municípios do AM recebem recursos federais por emergência em inundações

Cinco municípios do Amazonas receberão recursos do governo federal para enfrentamento de emergências causadas por inundações. Estão na lista Anamã, Anori, Caapiranga, Carauari e Itacoatiara.





O repasse foi autorizado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional. No total, serão destinados R$ 5.223.394,66 para ações de resposta e recuperação em 11 municípios afetados por desastres em todo o país.

Dos recursos liberados, R$ 305.946,90 serão destinados a Anamã; R$ 218.446,50 a Anori; Caapiranga receberá R$ 118.760,00; Carauari, R$ 670.613,00; e Itacoatiara, R$ 661.306,00.

Os valores atribuídos a cada município são definidos com base em critérios técnicos da Defesa Civil Nacional. Esses critérios incluem o valor solicitado no plano de trabalho, a magnitude do desastre, o número de desabrigados e desalojados, entre outros parâmetros. Municípios que obtiverem o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública podem solicitar recursos ao MIDR para ações de defesa civil, por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

Com base nos planos de trabalho apresentados, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores propostos. Após aprovação, os repasses são formalizados por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), liberando os recursos correspondentes.