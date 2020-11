Cinco municípios do AM serão comandados por mulheres

Mesmo com uma participação feminina fraca em eleições, o Amazonas tem uma boa representação. Cinco mulheres vão comandar as prefeituras de municípios do interior do Amazonas. Três delas foram reeleitas e as outras duas fazem sua estreia no cargo majoritário.

Em Beruri, Maria Lucir Oliveira, a Dona Maria, foi reeleita prefeita com mais de 4 mil votos e 39,7%. Ela disputou o cargo com seis candidatos.

Outro município que reelegeu uma mulher para comandar a prefeitura foi Ipixuna, Maria Oliveira recebeu 5.405 votos, ou seja, mais de 60% do eleitorado.

Também reeleita foi Denise Oliveira, em Itapiranga. Ela obteve 3,6 mil votos, sendo 53,9% do total.

A estreante Marina Pandolfo venceu em Nhamundá. A candidata venceu com 5.658 votos, sendo 48,4% do total.

Outra mulher que entrou com o pé direito foi Patrícia Lopes. Ela será a prefeita de Presidente Figueiredo pelos próximos quatro anos, após receber 5.134 votos, sendo 27,9% do total.