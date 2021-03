Cine sem Sair de Casa exibe obras de Erismar Fernandes neste sábado (13)

O projeto “Cine sem sair de Casa”, do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, continua a nova temporada exibindo mostras de cineastas amazonenses. Neste sábado (13/3), às 19h, serão apresentados os curtas-metragens de Erismar Fernandes, no Facebook da secretaria (@culturadoam). A classificação é livre.

Erismar é atriz, roteirista, professora de teatro, animadora e dubladora. Ela assina o roteiro e a direção, além de atuar em um dos quatro curtas-metragens que serão exibidos, que são as ficções “A Boneca”, “A Mesa”, “Três” e o documentário “O Teatro me Encontrou”. Temas como família, infância, amizade, luto e o poder transformador da arte fazem parte dos filmes.

“Gosto muito de trabalhar o sentimento e a emoção em tudo que faço. O filme ‘A Mesa’ é muito especial para mim, porque é baseado em fatos e conta a história do meu pai. ‘A Boneca’ fala sobre o que não é válido para alguém, mas pode fazer outra pessoa muito feliz. ‘Três’ fala sobre a amizade de idosos que se reencontram e decidem fugir de casa. E ‘O Teatro me Encontrou’ são depoimentos de idosos que iniciaram teatro e mudaram de vida”, detalha Erismar.

A cineasta explica que iniciativas como a do “Cine sem sair de Casa” podem ajudar a combater a ansiedade em tempos de pandemia. “A arte é essencial para este papel, acalmar e ajudar as pessoas. Fazíamos esses eventos de forma presencial, mas agora não podemos, então elas têm a chance de conhecer artistas locais e também de se entreter dentro de suas casas”.

‘Cine Sem Sair de Casa’ – Com início em 2020, o projeto “Cine Sem Sair de Casa” disponibiliza um catálogo de mais de 20 filmes no Facebook da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam), roteirizados e dirigidos por Sérgio Cardoso, que juntos acumulam mais de 11 mil visualizações. Entre os destaques estão documentários sobre os artistas Óscar Ramos, Roberto Evangelista, Joaquim Marinho, Jair Jacqmont, Hahnemann Bacelar, personalidades do esporte como Carlos Zamith, e lendas do teatro amazonense como Luiz Vitalli e Selma Bustamante.

Neste ano, em nova temporada, que teve início no dia 30 de janeiro, já foram exibidos os documentários “Edney Azancoth – Memórias de Actor Amazonense”, “Ventríloquo Oscarino e seu boneco Peteleco”, “Jandr Reis – Abstração da Flora Amazônica”, “O Inesquecível Mário Jorge Bittencourt”, “Pepeta – Coração de Campeão”, e uma mostra de documentários de Anderson Mendes.

Os filmes podem ser acessados no Portal da Cultura (bit.ly/cinedecasaportal). Já a lista de reprodução no Facebook pode ser conferida no endereço bit.ly/cinedecasaface.

‘Cultura Sem Sair de Casa’ – Iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, o “Cultura Sem Sair de Casa” disponibiliza diversas atividades, tais como Gincana do Livro; documentários; cursos completos de Teclado, Violão, Desenho; e até espetáculos direto do palco do Teatro Amazonas.

São oferecidas aulas virtuais por meio do projeto “Praticarte”, com professores do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro; performances dos Corpos Artísticos; além de exposições, visitas virtuais e muito mais.

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa está no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter (@culturadoam) e no aplicativo Cultura.AM.