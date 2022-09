Cinefantasy cancela homenagem que faria a José Dumont após prisão do ator

O festival de cinema Cinefantasy, realizado em São Paulo até o dia 25 de setembro, cancelou a homenagem que faria ao ator José Dumont, preso por armazenar pornografia infantil no celular . Durante a programação, quatro filmes dele seriam exibidos.

Em um comunicado enviado à imprensa, a organização do evento disse que “o festival não tem controle sobre a vida pessoal dos homenageados” e que o ator “foi escolhido pela sua bela carreira profissional”.

Dumont, de 72 anos, conhecido por diversos trabalhos na TV e no cinema em 40 anos de carreira, foi preso pela Polícia Civil do Rio nesta quinta-feira (15), sob suspeita de armazenar imagens de pornografia que envolvem crianças.

Por não ter pagado fiança, no valor de R$ 40 mil, o ator ficou preso na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, zona norte do Rio.

Segundo a polícia, o ator foi alvo de buscas em um inquérito da DCAV (Delegacia da Criança e do Adolescente Vítimas) que o investiga pelo crime de estupro de vulnerável.

O ator é suspeito de atrair a atenção de um fã de 12 anos e oferecer-lhe ajuda financeira, para que ele se aproximasse. De acordo com a polícia, Dumont fez investidas com beijos na boca e carícias íntimas, que foram captadas por câmeras de vigilância.

Durante a diligência, os agentes encontraram imagens e vídeos de sexo que envolviam menores no computador pessoal e no telefone celular do artista. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia especializada, onde está à disposição da Justiça.

O R7 ainda não conseguiu contato com a defesa do ator. O espaço está aberto para manifestação.

Fonte: R7