Cineteatro Guarany exibe documentário sobre a realidade dos igarapés de Manaus

Neste sábado (27/04), às 18h30, o Cineclube Guarany, apresenta o documentário “Veneza Amazônica”, do cineasta amazonense, Chagas Batista da Silveira, codinome “Sereno Silveira”. A programação é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e faz parte do Cineclube de Arte que traz nesta semana o título “O Cinema de Sereno Silveira”.





O Cineteatro Guarany fica na avenida Sete de Setembro, anexo à Vila Ninita, no Centro de Manaus. A exibição tem entrada gratuita e classificação indicativa de 12 anos.

Segundo Sereno Silveira, o documentário “Veneza Amazônica” sustenta uma perspectiva de sustentabilidade e preservação do meio ambiente, ao enveredar para o processo de mudança dos igarapés de Manaus, revelando personagens que vivenciaram a realidade do antes e depois. “Tem um entrevistado que lembra dos igarapés quando eram limpos e nunca imaginou de acontecer de ficarem com estão hoje, poluídos e sem vida”, disse o cineasta.

“O principal objetivo do documentário é motivar a reflexão, principalmente de crianças e adolescentes, para quem tenha essa visão de preservar o que ainda resta”, destaca Silverio.

O documentário tem duração de 20 minutos e se sustenta em uma coletânea de imagens de igarapés de Manaus, captadas desde 2012, ano da cheia histórica do Rio Negro, até o lançamento, em 2021. Entre os igarapés inseridos na produção, o cineasta cita o do Tarumã, Igarapé do 40, Alvorada, São Jorge, Glória, Compensa e Parque 10.

“Eu já tinha um material filmado dos igarapés desde da cheia de 2012. Então, esse material bem amplo, complementei visitando outros locais. Uma produção que levou, em média, cinco meses”, recorda o cineasta.

Sobre o Cineasta

Chagas Batista da Silveira, bacharel em Publicidade e Propaganda, atua no segmento de audiovisual de Manaus ao longo de 10 anos, período em que vem buscando especialização, participando de cursos e oficinas voltados para área de audiovisual, técnicas de filmagem, direção de fotografia, produção para documentários, edição de imagens, entre outros. A carreira inclui trabalhos como videoclipes, filmes de curta metragem e documentários, ora produzindo, criando roteiros ou simplesmente participando como colaborador.