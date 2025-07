Circuito Cultural agita fim de semana em Manaus com arte, cinema e música

A capital amazonense terá uma programação cultural diversificada neste fim de semana. Na sexta-feira (18/7), o destaque foi a abertura da exposição “Sesá Ixé: Olhar Eu”, da artista indígena Auá Mendes, na Galeria do Largo, com entrada gratuita.





No mesmo dia, o Cine Tela Preta exibe produções de cineastas negros da Amazônia no Centro de Artes Integradas da Amazônia (Caia), e o Trio Telengotengo se apresenta na Estação das Pedras, no Centro.

O Teatro Gebes Medeiros recebe o espetáculo “Ensaio de Despedida”, do Ateliê 23, às 20h, e no sábado (19), o grupo Batuc Banzeiro apresenta seu novo show no Casarão de Ideias.

No domingo (20), a peça “Ubu: o que é bom tem que continuar!” será encenada no Parque das Tribos, no Tarumã, e a banda Johnny Jack Mesclado se apresenta no Ao Mirante Bar, no bairro Santo Antônio.

A programação inclui atividades gratuitas e pagas, e valoriza artistas locais e temáticas amazônicas.