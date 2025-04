CMM aborda atuação parlamentar, combate à violência doméstica e planejamento público

O Grande Expediente desta terça-feira (15 de abril), na Câmara Municipal de Manaus (CMM), foi marcado por discussões relevantes sobre o Plano Plurianual (PPA) da prefeitura, o combate à violência doméstica e o balanço dos primeiros 100 dias de atuação dos parlamentares. Esta foi a 24ª Sessão Plenária da 19ª Legislatura (2025-2028).





O vereador Gilmar Nascimento (Avante), corregedor da Casa e presidente da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação, abordou sobre o balanço dos mais de 100 dias de mandato dos parlamentares. Para ele, os primeiros quatro meses demonstraram alta produtividade, especialmente no número de Projetos de Lei apresentados.

“Já criamos 407 Projetos de Lei, sendo 174 aprovados por todas as Comissões e outros 233 em tramitação com relatores. A produtividade da Câmara é excelente, assim como a qualidade dos projetos”, disse o vereador.

Violência doméstica em pauta

O vereador João Paulo Janjão (AGIR) tratou da violência doméstica, manifestando preocupação com os recentes casos de agressões contra mulheres na capital e na região metropolitana. O parlamentar sugeriu a criação de uma Frente Parlamentar de Combate à Violência contra a Mulher.

“Quero acionar a nossa Comissão, para que possamos fazer uma série de reuniões junto a Secretaria de Estado a Secretaria de Segurança do Município e contribuir com essas mulheres. A situação vai ser sempre de amparo às mulheres, mas também precisamos ir para o embate, porque eles [agressores] estão achando que vão fazer o que quer e vão sair impunes e não vai ser dessa forma”, afirmou o parlamentar.

Planejamento com participação popular

Durante seu momento de fala, o vereador Sérgio Baré (PRD) incentivou a população a acessar a plataforma digital do “PPA Participativo”, lançada nesta segunda-feira (14 de abril), que permite a qualquer cidadão colaborar com a construção do principal instrumento de planejamento da administração pública. A consulta estará aberta até o dia 27 de abril.

“É como se a população estivesse falando diretamente com o prefeito, mostrando as reais necessidades do seu bairro, o que vai direcionar as políticas públicas dos próximos quatro anos. Já contribuí como cidadão, apontando como prioridades a construção de unidades básicas de saúde e um centro de reabilitação na zona Norte. Na área da infraestrutura falei sobre o aumento do investimento em moradias para população de baixa renda”, relatou o vereador.

Reconhecimento ao protagonismo feminino na educação

Na Sessão, o vereador Marcelo Serafim (PSB) parabenizou a professora Tanara Lauschner, eleita reitora da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). O parlamentar relembrou sua trajetória ao lado de Tanara no movimento estudantil, destacando também a atuação da deputada estadual Alessandra Campelo (Podemos), atualmente em seu segundo mandato.

“Tive o prazer de militar no movimento estudantil junto com a Tanara, ao lado da deputada Alessandra Campelo. Elas de um lado, eu de outro — éramos de campos opostos dentro da Universidade — e me alegra muito ver duas mulheres brilharem tanto em nosso estado”, declarou.