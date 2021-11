Coari virou ‘termômetro’ para as eleições 2022 no Amazonas

A eleição suplementar em Coari vai ser o termômetro do governador Wilson Lima para as eleições 2022. Uma vitória em Coari, leva o governador para a ponta nos outros 60 municípios do Estado e Manaus.

Para isso, no entanto, o governador está jogando todas as cartas na eleição do seu colega de partido Robson Tiradentes (PSC), no próximo dia 5 de dezembro, mas a tendência é que Keitton Pinheiro (PSD), endureça o jogo e coloque uma imensa pedra no caminho, difícil de ser retirada pelo chefe do executivo estadual.

A avaliação é de assessores dos deputados estaduais, Átila Lins e Belarmino Lins (Belão). Os mesmos que estiveram reunidos com Wilson Lima esta semana, para programar reuniões por calha, com todos os ex-prefeitos e prefeitos aliados do Estado.

Na foto de capa, os ex-prefeitos de Ipixuna, Davi Farias de Oliveira e o de Humaitá, Herivaneo Vieira Seixas.

Ex-cassado

Keitton foi vice-prefeito do ex-prefeito cassado, Adail Pinheiro Filho (Podemos), que mesmo fora da máquina, continua muito forte no município. Tanto ele quanto o pai, Adail Filho.

Uma eventual vitória de Robson Tiradentes, portanto, será como acertar a pedra grande na loteria.

caminhada e Comício de Keitton Pinheiro – Coari-AM