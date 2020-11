Coleção de suéteres de natal para galinhas é lançada em loja holandesa

Embarcando na onda de vendas online que deve ocorrer no Natal deste ano, uma marca da Holanda chamada Animal Funand Fashion está lançando sua coleção de inverno com temas natalinos. São diversos suéteres de crochê especialmente desenhado para… galos, galinhas e frangos.

As compras podem ser feitas na loja virtual de e-commerce Etsy, que, além de roupas para penosas, também oferece um variado guarda-roupa para cães e gatos.

Os dois modelos galináceos, que estão sendo lançados, vêm com motivos temáticos: vermelho e branco tipo Papai Noel, ou verde e branco, ambos com botões personalizados.

Confeccionadas à mão, as peças são vendidas nos tamanhos extrapequeno, pequeno, médio e grande. Os valores variam de US$ 14,99 (cerca de R$ 83) a US$ 18,45 (R$ 102), e podem ser entregues no Brasil.

Reações dos compradores

Para quem duvida do sucesso dos looks, o site Bored Panda informou que, até quinta-feira (5), a loja virtual já havia vendido 214 modelitos natalinos e que os compradores ficaram tão satisfeitos que, além das avaliações positivas, estão enviando fotos das aves usando orgulhosamente os seus suéteres.

Quem estiver pensando em fazer uma “Noite Feliz no Galinheiro”, pode procurar diretamente na seção best-sellers da Etsy. Um dos itens que tem encantado os clientes são os minissuéteres para pintinhos.

Os comentários são os mais positivos possíveis, desde “esses suéteres são adoráveis” até um que diz “um suéter com caimento perfeito para minha pequena galinha, e nem precisei mandar as medidas dela, além de o preço ser muito razoável”.

Vamos aguardar para ver se nossas galinhas caipiras, canelas pretas e paraísos pedreses irão aprovar essa nova tendência da moda.

Fonte: Megacurioso