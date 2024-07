MANAUS | Na manhã desta quinta-feira, (4), d dois carros se envolveram em um grave acidente na avenida das Flores, altura do bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus.





Com a colisão a via ficou parcialmente interditada causando congestionamento quilométrico na via. Ninguém se feriu. Equipes dos Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, (IMMU), estiveram no local para realizar liberação da via.

Por Correio da Amazônia