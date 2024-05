Colisão entre trens deixa 60 feridos na Argentina

Um trem da linha de metrô de superfície de Buenos Aires, na Argentina, colidiu com outro após descarrilar na manhã desta sexta-feira (10).





O acidente ocorreu em Palermo e resultou em 60 feridos, sendo dois em estado grave, de acordo com os serviços de emergência da capital argentina.

De acordo com o jornal “Clarín”, o trem pertencente à linha San Martín estava se deslocando em direção à estação do Retiro quando colidiu com outro trem estacionado na mesma via, em uma ponte próxima à avenida Figueroa Alcorta.

Segundo informações da publicação, o trem estacionado não transportava passageiros e estava realizando trabalhos de manutenção na via.

Os serviços de emergência relataram que “dezenas” de pessoas ficaram feridas, mas não divulgaram detalhes sobre o estado de saúde delas até o momento desta atualização. Fontes locais mencionaram cerca de 70 feridos.

A agência de notícias Associated Press informou que equipes de resgate estavam cuidando de várias pessoas deitadas no chão no local do acidente.

