Com a Covid-19 não se brinca

Atenção, Manaus! Esta é uma convocação geral. Os números de novos casos de Covid-19 no Amazonas aumentaram em mais de 1.000% nas últimas semanas e é hora de reagir.

É preciso mudar esta realidade, agindo juntos. Você que ainda não tomou nenhuma vacina contra a Covid-19 e você que está com seu esquema vacinal incompleto ou com as doses de reforço atrasadas, se dirija até um ponto de imunização e garanta sua proteção contra o vírus.

A prefeitura está tomando todas as medidas necessárias para frear o avanço da Covid-19 na cidade e evitar agravamentos, aumentando o número de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para testes rápidos e para o atendimento de casos suspeitos da doença.

Estão aptos a fazer o teste as pessoas que apresentarem sintomas como febre ou calafrios, tosse seca, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, dores musculares, perda de olfato ou paladar. Você pode conferir neste link ( bit.ly/ubscovidmanaus) os locais que oferecem o serviço de testagem.

Pontos de Vacinação

O município também ampliou o número de pontos de vacinação, a arma mais eficaz contra a doença. Agora, você pode se vacinar contra a Covid-19 em um dos postos distribuídos estrategicamente pela cidade, fora as ações de intensificação planejadas para mobilizar um maior público.

Vale informar que dez dos pontos de imunização oferecem a vacina contra o vírus em horário ampliado, de 8h as 20h.Nestes pontos estão sendo ofertadas vacinas contra a Covid-19 para crianças, adolescentes, adultos e idosos, além da influenza, destinada à população em geral, acima de seis meses de idade. Confira a lista em bit.ly/localvacinacovid19.

Para saber: Dados do Sistema Municipal de Vacinação (SMV) atualizados no último dia 4 de julho mostram que há aproximadamente 743 mil pessoas dentro do intervalo para receber a terceira dose e mais de 550 mil aptas a receber a quarta dose.

Além dessas, 206 mil pessoas ainda não tomaram nem mesmo a primeira dose e das mais de 1,8 milhão que iniciaram o esquema vacinal, 241 mil não voltaram para receber a segunda dose.

Não podemos relaxar. Alerte a família, os amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Essa guerra não acabou. Vacine-se contra o coronavírus.

O Cuidado continua e o trabalho não para.

Prefeitura de Manaus.