Com foco na alfabetização em matemática, Atalaia do Norte conquista 1º lugar no Sadeam

Atalaia do Norte comemora os excelentes resultados obtidos na mais recente avaliação do Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas (Sadeam). O município alcançou o primeiro lugar em matemática e o terceiro lugar em língua portuguesa entre os municípios avaliados, reafirmando o compromisso com a qualidade da educação pública.





Esta foi a segunda vez que Atalaia do Norte participou da avaliação, que mede o nível de aprendizagem dos alunos do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental. Representando a rede municipal, participaram estudantes do 2º ano das escolas municipais Raimunda Galate e Colônia do Boia.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), o desempenho das escolas foi resultado de uma estratégia pedagógica eficiente, com foco especial no fortalecimento da alfabetização e do ensino de matemática nos primeiros anos do ensino fundamental.

“A conquista é fruto do trabalho coletivo de toda a Rede de Ensino, do comprometimento dos nossos professores, gestores escolares e apoio da gestão municipal. O nosso avanço foi único, o que mostra o diferencial do nosso trabalho”, destacou a secretária de Educação de Atalaia do Norte, Professora Elizete Monteiro.

O resultado coloca Atalaia do Norte entre os municípios com maior índice de aprendizagem da região, superando inclusive cidades maiores como Benjamin Constant e Tabatinga. A gestão municipal segue firme no propósito de garantir uma educação pública de qualidade, valorizando seus profissionais e investindo em práticas pedagógicas que geram resultados concretos na vida dos estudantes.