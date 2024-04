Com fuso horário, provas do ‘Enem dos Concursos’ iniciam às 8h em Manaus

O Concurso Nacional Unificado (CPNU), conhecido como ‘Enem dos Concursos’, terá sua aplicação de provas em Manaus com horários diferentes dependendo do turno. Pela manhã, as provas começarão às 8h com os portões abrindo às 6h30, enquanto no turno vespertino os portões abrirão às 12h e fecharão às 13h, com início das provas às 13h30. O concurso acontecerá em 5 de maio, com duração de 2h30 pela manhã e 3h30 à tarde.





O Amazonas conta com 59.276 inscritos no CPNU, sendo Manaus o município com mais candidatos (45.667), seguido por Parintins (2.447). Nove municípios do estado receberão as provas, totalizando 6.640 vagas para 21 órgãos federais em todo o Brasil.

Veja os horários matutinos de aplicação (no fuso de Brasília):

Abertura dos portões: 7h30

Fechamento dos portões: 8h30

Início das provas: 9h

Término das provas: 11h30

Veja os horários vespertinos de aplicação (no fuso de Brasília):

Abertura dos portões: 13h

Fechamento dos portões: 14h

Início das provas: 14h30

Término das provas: 18h

Provas

O Enem dos Concursos divide-se por área de atuação em questões objetivas, específicas e dissertativas. Pela manhã, os blocos de nível superior (1 a 7) responderão a 20 questões objetivas e uma dissertativa sobre conhecimento específico; para o nível médio (bloco 8), serão 20 questões objetivas e uma redação.

À tarde, candidatos de nível superior enfrentarão 50 questões objetivas específicas; os de nível médio, 40 questões objetivas, sem dissertativas.

Fonte: g1/Amazonas