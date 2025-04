Com nova estrutura e acessibilidade, Campo do Bebé é inaugurado por David Almeida

A comunidade do bairro Alfredo Nascimento, na zona Norte de Manaus, recebeu nesta segunda-feira, 14/4, a revitalização completa do campo do Bebé. A obra foi realizada pela Prefeitura de Manaus atendendo a uma demanda aguardada há mais de 25 anos.





O espaço é o 7º campo entregue em 2025 e faz parte do plano de reforma de 15 complexos esportivos até o fim do ano. A nova estrutura conta com sistema de drenagem, arquibancada coberta, gradil, calçadas acessíveis, vestiários adaptados, playground e paisagismo.

Durante a inauguração, o prefeito David Almeida destacou o compromisso com o esporte e a cidadania. O vice-prefeito Renato Junior e o presidente da Fundação Manaus Esporte, Joel Silva, reforçaram a importância da obra para a inclusão social e valorização da juventude.

O campo leva o nome de José Filomeno, o Bebé, líder comunitário que lutou pela revitalização e celebrou a conquista ao lado dos moradores. A Prefeitura segue com o cronograma de reformas de espaços esportivos por toda a cidade.