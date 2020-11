Com passaporte garantido para o segundo turno, Amazonino agradece os votos

Primeiro colocado no primeiro turno da eleição para prefeito de Manaus, o candidato Amazonino Mendes (Podemos), agradeceu os milhares de votos que recebeu.

Ele também desejou que os candidatos que não passaram para o segundo turno fiquem com Deus e que este ilumine seu adversário, David Almeida (Avante), no novo processo de eleição que começa nesta semana.

Amazonino disse que extravasava seu sentimento e afirmou que estava emocionado pela aprovação dos eleitores, que lhe deram a honra de ir para o segundo turno. “Vamos à luta, procurar colaborar na melhor solução para diminuir a dor do povo. Essa é a questão”, disse ele, manifestando alegria e orgulho. “Muito obrigado, me honraram por demais”, ressaltou.

Aos colegas que participaram do primeiro turno do pleito, Amazonino desejou também que também fiquem com a graça de Deus. E “que Deus ilumine o adversário no segundo turno. Um abraço do Negão”.