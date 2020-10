Comdema empossa novos conselheiros representantes de órgãos e entidades

O Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente (Comdema), órgão colegiado responsável por contribuir com a gestão ambiental do município, empossou na manhã desta sexta-feira, 30/10, os novos conselheiros que ocuparão as vagas destinadas aos representantes de órgãos governamentais e entidades eleitos para o biênio 2021/2022.

A reunião ordinária, realizada na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), órgão que preside o colegiado, foi a de número 127 e contou com a presença dos novos componentes representando as secretarias de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Limpeza Pública (Semulsp), Infraestrutura (Seminf), Educação (Semed) e Saúde (Semsa), Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea), Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Câmara Municipal de Manaus (CMM), Procuradoria Geral do Município (PGM) e Instituto Federal de Educação do Amazonas (Ifam).

“O Comdema é a instância responsável pela discussão e aprovação de questões relativas à gestão ambiental, e ao longo da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto teve um papel preponderante na tomada de decisões, congregando diferentes segmentos da sociedade e de modo transparente”, destaca o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Nelson de Oliveira Junior, que preside o conselho.