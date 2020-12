Começa hoje o último depósito do auxílio de R$ 600 ou R$ 300 no Caixa Tem

A Caixa começa neste domingo (13) o último ciclo de pagamento do auxílio emergencial para os beneficiários que não são do Bolsa Família. Hoje, nascidos em janeiro e fevereiro recebem o dinheiro da última parcela no aplicativo Caixa Tem.

Oficialmente, o governo mantém o posicionamento de que essa será a última parcela para todos. Nesta quarta-feira (9), o ministro Paulo Guedes (Economia) reforçou que o auxílio emergencial deve acabar.

Porém, ainda existe a possibilidade de uma prorrogação, principalmente se o número de mortes diárias por covid-19 aumentar e se houver novas medidas de isolamento social (lockdown).

Entenda como funcionam os diferentes pagamentos e confira o cronograma completo.

Pagamentos para para o público geral

Quem tem direito ao auxílio mas não está inscrito no Bolsa Família recebe nos chamados ciclos de pagamento da Caixa. A cada ciclo, todos recebem pelo menos uma parcela, independente de qual seja. O cronograma avança conforme o mês de nascimento do beneficiário.

O calendário é dividido em duas etapas. Na primeira, o dinheiro é depositado na poupança digital e fica disponível apenas para pagamentos e transações pelo aplicativo Caixa Tem. Na segunda etapa o auxílio é liberado para saques e transferências.

O depósito de hoje, para nascidos em dezembro, é o que abre ciclo 6, o último previsto.

A data da liberação para saques e transferência é a mesma para os ciclos 5 e 6. Isso significa que, quando chegar o dia da autorização, o beneficiário poderá sacar ou transferir todo o dinheiro que sobrou das últimas parcelas do auxílio.

Existe um grupo de 1,2 milhão de pessoas que recebeu a parcela do auxílio emergencial em julho que tem um cronograma próprio para a última parcela. Confira aqui.

Número de parcelas a receber

A quantidade de parcelas total a que a pessoa terá direito depende do mês em que ela começou a receber o auxílio. O máximo são nove parcelas, sendo as cinco primeiras de R$ 600 e as quatro últimas de R$ 300.

• Quem recebeu a 1ª em abril: 9 parcelas

• Quem recebeu a 1ª em maio: 8 parcelas

• Quem recebeu a 1ª em junho: 7 parcelas

• Quem recebeu a 1ª em julho: 6 parcelas

• Quem recebeu a 1ª a partir de agosto: 5 parcelas

Mulheres chefes de família têm direito a duas cotas. Portanto, as cinco primeiras parcelas são de R$ 1.200, enquanto as quatro últimas são de R$ 600.

Pode haver parcelas acumuladas no último ciclo

No ciclo 6, o último previsto, pode haver o pagamento de parcelas acumuladas para completar os cinco depósitos —o mínimo a que todo beneficiário tem direito.

Quem teve o cadastro aprovado em novembro, por exemplo, vai receber as cinco parcelas de uma só vez durante o último ciclo de pagamento, mas fica sem nenhuma parcela do auxílio extensão (de R$ 300).

Último auxílio de R$ 300 para o Bolsa Família

A Caixa começou nesta quinta-feira (10) a pagar a última parcela do auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família que têm direito ao benefício.

A quarta e última parcela da extensão será liberada para o público do Bolsa Família conforme o dígito final do NIS, nas seguintes datas:

A novidade deste mês é que o grupo do Bolsa Família também receberá o dinheiro em poupança digital pelo aplicativo Caixa Tem, mas continuará podendo sacar com o cartão do programa ou com o Cartão Cidadão.

Não é possível acumular integramente pagamentos do auxílio e do Bolsa Família. Se o valor do seu Bolsa Família é inferior a R$ 300, você vai receber parcelas de R$ 300. Se for superior a R$ 300, vai receber o valor do Bolsa Família.

Mulheres chefe de família têm direito a duas cotas do auxílio (R$ 600 por parcela).

