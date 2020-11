‘Começa uma nova eleição’, diz Amazonino

Após a definição do resultado das eleições do primeiro turno, o candidato a prefeito de Manaus, Amazonino Mendes (Podemos), se manifestou pelas redes sociais. “Começa uma nova eleição. Sou guerreiro e estão me dando a honra de disputar outra vez”, disse.

O prefeiturável alcançou mais de 23% dos votos válidos no primeiro turno das eleições municipais. Ele vai disputar o segundo turno com David Almeida (Avante).

Amazonino comentou, ainda, que estas eleições foram diferentes. Além disso, ele sai do pleito emocionado com seus eleitores.