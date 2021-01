Comitê aciona delegacia para investigar irregularidades na vacinação

O Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção e ao Caixa Dois Eleitoral, nesta sexta-feira, 22, protocolou pedido ao titular da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção da Polícia Civil, delegado Guilherme Torres, para que seja realizado investigação no Estado, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na vacinação realizada contra a Covid-19.

Na solicitação encaminhada ao titular da Delegacia Especializada, o Comitê pede que “em caso de comprovação, que sejam indicadas medidas administrativas e judiciais aos órgãos competentes”.