Comitê comemora sete anos e homenageia Dom Sérgio Castriani

“História e Desafios do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção”, é o tema da live de comemoração dos sete anos de existência do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção – que é composto por várias entidades, como a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/AM, os Conselhos Regionais Profissionais de Administração, de Contabilidade, de Economia e pelo Sindicato dos Jornalistas no Amazonas/Fenaj e pela Arquidiocese de Manaus, prevista para o dia 17 de junho, às 17h, com transmissão pelo canal do Youtube @coreconam.

O evento terá ainda, uma homenagem póstuma ao ex-bispo emérito da cidade de Manaus, Dom Sérgio Castriani, com o lançamento de uma comenda que levará o nome dele.

De acordo com os organizadores do evento, está confirmada a participação dos representantes das entidades da sociedade civil como contador Manoel Júnior, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC); advogado Carlos Santiago, da Ordem dos Advogados do Brasil/AM; padre Geraldo Bendaham, da Arquidiocese de Manaus; a economista Denise Kassama, do Conselho Federal de Economia; o jornalista Wilson Reis, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Amazonas/Fenaj; o Promotor de Justiça do Ministério Público, Flávio Mota, e o administrador Inácio Guedes, do Conselho Regional de Administração – CRA/AM.

O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção Eleitoral possui três objetivos principais: conscientização do eleitor sobre a importância de votar com responsabilidade e não trocar o voto por promessas e/ou vantagens, vedadas pela legislação eleitoral; combater o uso do caixa dois nas eleições e qualquer forma ilegal de promover propaganda eleitoral, inclusive, o abuso do poder econômico e político; e propor políticas públicas aos governantes para resolver os problemas do Estado e fiscalizar os atos da Administração Pública, como instrumento de Controle Social.