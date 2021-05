Comitê debate sobre coligações eleitorais, em seminário gratuito

“Coligações Eleitorais, Cláusula de Desempenho e o Sistema de Votação Distritão” é o tema do seminário gratuito organizado pelo Comitê Amazonas de Combate à Corrupção – CACC, em parceria com o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE, previsto para o dia 27 de maio, às 16h, de forma totalmente virtual, com transmissão pelo instagram da entidade.

Com o formato de Webinar, o seminário tem como objetivo expor os temas da Minirreforma Eleitoral 2021, que estão sendo debatidos na Câmara dos Deputados para as eleições de 2022.

Os palestrantes serão o ex-magistrado, jurista, professor e um dos autores da Lei da Ficha Lima, Márlon Reis, e o jurista, coordenador do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE e um dos autores da Lei da Ficha Limpa, Luciano Santos, e terá como mediador o ex-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas, Manoel Júnior, que também é conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade – CFC.