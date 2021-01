Comitê solicita fiscalização da CMM às possíveis irregularidades na vacinação

O Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção e ao Caixa Dois Eleitoral, nesta quinta-feira, 21, enviou ofício ao presidente da Câmara Municipal de Manaus – CMM, vereador Davi Reis (Avante), solicitando que seja convocada reunião extraordinária para criar Comissão Especial de Vereadores com a finalidade de fiscalizar a vacinação contra a Covid-19, realizada pela Prefeitura de Manaus.

Na solicitação encaminhada à presidência da CMM, os representantes do Comitê avaliam que, se for o caso, sejam promovidas também, convocações de gestores municipais para prestar esclarecimento sobre as denúncias de irregularidades. Em caso de comprovação, que sejam indicadas medidas administrativas e judiciais aos órgãos competentes, conforme atribuições da CMM, definidas na Lei Orgânica do Município de Manaus – Loman.

Nos dias 18 e 19 de janeiro passado, foram publicadas no Diário Oficial do Município – DOM, nomeações de médicos que não estariam nos grupos profissionais da rede pública de saúde na primeira fase de vacinação. Em tom de denúncia, tais fatos foram expostos nas mídias sociais.

Em resposta, o prefeito Davi Almeida fez pronunciamento numa live informando que iria publicar portaria proibindo fotos de vacinação contra Covid-19 nas dependências dos prédios da Prefeitura. Se publicada a portaria, esta se constituiria em postura contrária ao princípio da transparência na Administração Pública, estabelecida no artigo 37, da Constituição Federal – CF.

No final do documento, o Comitê diz ainda que a sociedade manauara não suporta mais tanta falta de ética pública e sofrimentos causados pelas mortes de pessoas vítimas da Covid-19. Por isso, “solicitamos desta nobre Casa Legislativa, a fiscalização e apuração da denúncia de vacinação irregular de pessoas, ação realizada pela Prefeitura de Manaus e, se for o caso, o encaminhamento dos casos aos órgãos competentes para adoção de medidas judiciais e administrativas”, reforça o texto.