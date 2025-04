Complexo Marquinho Vieira vira ponto de encontro do programa “Movimenta Parintins”

Voltado para todas as idades como ferramenta de combate ao sedentarismo e a busca pela vida saudável, o programa “Movimenta Parintins”, oferecido gratuitamente pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), sai das Academias ao Ar Livre e chega aos bairros da cidade com muita música, dança e atividade física.





O Complexo Marquinho Vieira, no Conjunto João Novo, foi o primeiro ponto de encontro do programa na noite desta terça-feira, 8, reunindo dezenas de pessoas ao comando da instrutora Itamara Góes, com a participação de Marden Rodrigues, atendendo moradores dos bairros Itaúna 1 e Djard Vieira.

“Recentemente, recebemos o complexo e o campo iluminado, que já movimenta essa área. Pra mim, que também sou moradora do conjunto, é um privilégio iniciar esse novo projeto aqui. Então, você homem ou mulher que ainda não participa de nenhum projeto, estaremos aqui no Complexo Marquinho Vieira, todas as terças-feiras, a partir das 18h”, convida Itamara.

A aluna do programa, Amanda Cunha, parabeniza a Prefeitura de Parintins pela iniciativa. “Esse projeto muda a qualidade de vida das pessoas, do jovem, do adolescente e do idoso. Muita gente participando e isso é qualidade de vida, é saúde. Acredito que esse é o maior objetivo e ele está sendo alcançado. Os professores são maravilhosos, e eu espero que ele ganhe ainda mais proporções. Eu fico muito feliz de participar”, enaltece Amanda.

O secretário de esporte e lazer, Luan Cavalcante, informa que a expansão do programa atende demanda dos moradores de diversos bairros. “Esse é o objetivo do programa que de fato movimenta Parintins com atividades físicas, dança, step, dentre outras atividades proporcionadas pelos profissionais da Semjel. Logo, estaremos em todos os bairros”, ressalta.

O secretário comunica que nesta quarta-feira, 9, o programa será realizado no ginásio prof. Aderaldo Dutra, da Escola Municipal Irmã Cristine, atendendo os moradores do bairro Itaúna II. “Estão todos convidados a participar”, informa.