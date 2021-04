Comunidades de Guajará recebem kits sementes e ações de documentação

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) realizou a entrega de 32 kits sementes no município de Guajará (a 1.476 quilômetros de Manaus). Durante as ações, realizadas em dias diferentes e seguindo os protocolos da Covid-19, também foram entregues cartões do Auxílio Estadual junto do cadastro de Cartão do Produtor Primário e da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP).

As entregas de kits sementes aconteceram no Médio Rio Boa Fé, nas comunidades do Tapiará, Velho Júlio e Adorico. Os kits foram compostos por 64 quilos de sementes de milho, 32 quilos de sementes de feijão caupi e 1.344 quilos de sementes de hortaliças, incluindo melancia, maracujá, mamão, maxixe, coentro, couve, alface e cebolinha.

De acordo com o gerente da unidade local do Idam em Guajará, Izaquiel Oliveira, “esses kits visam assegurar para os agricultores familiares segurança alimentar, nutricional, renda e fortalecer a produção de alimentos do município”.

Cartão Auxílio Estadual e documentação – Em outra ação, a unidade local também realizou a entrega de 26 cartões do Auxílio Estadual nas mesmas comunidades Tapiará, Velho Júlio e Adorico.

Foram também preenchidos 52 formulários de Carteira de Produtor Rural, nos quais foram coletadas as coordenadas geográficas das unidades de produção familiar. Doze DAPs e Georreferenciamento em dois lotes de 100 hectares para emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Segundo o gerente Izaquiel Oliveira, os documentos garantem o acesso a iniciativas do poder público voltadas aos produtores primários. “(Eles) permitem a participação nas políticas públicas dos governos municipal, estadual e federal, assegurando a comprovação de Atividade Rural, isenção do ICMS na aquisição de insumos, máquinas e equipamentos, dentre outros benefícios”.