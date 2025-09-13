TRE-AM encerra atendimento itinerante em 27 comunidades do Baixo Rio Negro

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) encerrou ontem quinta-feira (12) uma série de atendimentos itinerantes em 27 comunidades da zona rural do Baixo Rio Negro. A ação levou serviços eleitorais diretamente aos moradores, organizados em polos, e foi realizada ao longo da semana.





Entre os atendimentos oferecidos estavam alistamento eleitoral, atualização de dados, transferência de domicílio e cadastramento biométrico. A iniciativa foi solicitada pelo Conselho Tutelar da Zona Rural de Manaus e encaminhada pela 40ª Zona Eleitoral. A operação foi coordenada pela 70ª Zona Eleitoral, em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

Para alcançar as áreas ribeirinhas, a equipe da Justiça Eleitoral utilizou uma embarcação equipada com estrutura de comunicação, garantindo a eficiência do atendimento mesmo em regiões de difícil acesso.

Segundo o chefe de cartório da 70ª Zona Eleitoral, Aquino Souza, a ação reforça o compromisso do TRE-AM com a inclusão e o acesso aos direitos básicos.

“A proposta é descentralizar os serviços concentrados na sede do TRE-AM e assegurar os direitos fundamentais aos cidadãos”, destacou.

A operação foi realizada durante o período da estiagem, quando a baixa do Rio Negro dificulta tanto o deslocamento das equipes quanto o acesso da população aos cartórios mais próximos.