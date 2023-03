Comunidades do WhatsApp ganham página de ‘veto’ para participantes dos grupos

A nova função permitirá aos usuários um maior controle e facilidade para acessar os contatos dentro dos grupos Crédito: Reprodução O WhatsApp anunciou novidades para quem usa a aba”Comunidades” no app aqui no…

Crédito: Reprodução O WhatsApp anunciou novidades para quem usa a aba”Comunidades” no app aqui no Brasil. Desde a desta terça-feira (21), os usuários poderão controlar de forma mais fácil o acesso de contatos nos grupos do mensageiro, por meio de uma página de solicitações – bem semelhante aos pedidos de amizade no Facebook.

A ferramenta poderá ser usada por administradores de grupo e das comunidades para visualizar melhor quem entra ou não na aba compartilhada – é possível aceitar ou vetar o pedido de um participante, clicando na opção exibida ao lado do nome de contato.

Atualmente, os responsáveis pelos grupos podem adicionar pessoas voluntariamente ou receber um pedido para fazer parte do espaço, que pode ser via link ou diretamente no grupo, se ele for aberto. Agora, todas essas solicitações passam a fazer parte de uma mesma página para os administradores.

