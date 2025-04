Concurso da Polícia Federal tem vagas no AM e salários de até R$ 11 mil

A Polícia Federal divulgou, nesta sexta-feira (25), o edital com as regras para um novo concurso público para a área administrativa com oito vagas no Amazonas. A remuneração inicial é de até R$ 11 mil.





O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é o responsável pela organização do novo processo seletivo, que oferece 192 vagas para candidatos de níveis médio e superior.

As inscrições começam no dia 29 de abril e seguem até às 18h do dia 21 de maio de 2025, pelo horário de Brasília, exclusivamente no site oficial do Cebraspe. A taxa de inscrição varia conforme o nível do cargo:

R$ 110,00 para cargos de nível superior;

R$ 90,00 para cargos de nível médio.

No Amazonas, as oportunidades estão distribuídas da seguinte forma:

Agente Administrativo: 6 vagas;

Assistente Social: 1 vaga;

Médico Psiquiatra: 1 vaga.

Candidatos doadores de medula óssea, registrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, e aqueles inscritos no CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição entre os dias 29 de abril e 5 de maio.

O professor de preparatório para concursos em Manaus, Matheus Santos, orienta que os candidatos analisem os tópicos mais cobrados nos editais anteriores da banca para equilibrar o estudo entre conhecimentos básicos e específicos, além de treinar para a prova discursiva.

“Quem for se preparar para esse concurso da área administrativa da PF precisa ter uma estratégia de prova nessa reta final. Muitas vezes não vale a pena marcar todas as 120 questões, já que, na metodologia do Cebraspe, uma questão errada anula uma certa. É importante focar nas disciplinas principais”, explicou o especialista.

Etapas do Processo Seletivo

Provas objetivas e prova discursiva (eliminatórias e classificatórias) para todos os cargos;

Avaliação biopsicossocial para candidatos que concorrem às vagas destinadas a pessoas com deficiência;

Procedimento de heteroidentificação para candidatos negros;

Avaliação médica, obrigatória para a posse no cargo.

As provas serão realizadas no dia 29 de junho de 2025, nas 27 capitais do país.

O concurso terá validade de 2 anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Fonte: g1/Amazonas