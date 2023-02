Concurso público do Banco do Brasil, TJ-SP e prefeituras têm mais de 4 mil vagas

Banco do Brasil, Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e prefeituras têm de mais de 4 mil postos de trabalho disponíveis em concursos públicos no Estado de São Paulo e no Distrito Federal. As inscrições estão abertas até fevereiro. A oferta de vagas é variada e os salário variam entre R$ 1,6 mil e R$ 28 mil.

Há vagas para juízes, escriturários, agente de tecnologia, procurador, fisioterapeuta, enfermeiro, dentista, controlador interno e comunicador social, entre outros. Alguns cargos exigem formação universitária, mas há opções para quem tem ensino fundamental e médio.

Até o fim do mês, há expectativa de lançamento de outros editais com centenas de vagas disponíveis. Estão sendo aguardados editais de concursos do TRF 3 (São Paulo e Mato Grosso do Sul), TJ Bahia, PM Santa Catarina, Controladoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de São Paulo, PM Rio de Janeiro, entre outros.

Confira o levantamento, realizado pelo Estadão junto às entidades responsáveis, com os respectivos cargos, remunerações, taxas e datas de provas dos concursos que estão com inscrições abertas neste mês. A reportagem também teve auxílio das companhias especializadas em concursos públicos Estratégia Concursos e Gran.

Banco do Brasil

O Banco do Brasil está com 4 mil vagas disponíveis. O período de inscrição vai até 24 de fevereiro. A taxa para participação do processo é de R$ 50. Metade das vagas (2 mil) é voltada para o setor de tecnologia, com mais mil para cadastro de espera. As outras 2 mil são atuação em suporte operacional, também com outras mil para cadastro de espera. No total, além das 4 mil vagas mais imediatas, há 2 mil para fila de espera. Os postos são para todo o País, com destaque para Distrito Federal e São Paulo. A remuneração inicial é de R$ 3.622,23, com auxílios mensais de refeição de R$ 1.014,72 e cesta alimentação, R$ 799,38. O site para mais informações e inscrição é este aqui.

TJ-SP

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) está com 244 vagas disponíveis em concurso público para o cargo de juiz substituto. A escolaridade exigida é nível superior, com remuneração de R$ 28.883,97. As inscrições vão até 23 de fevereiro, sendo que a taxa custa R$ 288,83. A prova será em 2 de abril. O site para mais informações e inscrição é este aqui.

Prefeitura de Bálsamo

A Prefeitura da cidade do interior de São Paulo Bálsamo está com 75 vagas disponíveis, além do cadastro reserva. Os níveis de escolaridade variam entre fundamental, médio, técnico e superior, com carreiras para contabilidade, controle interno, enfermagem, farmácia, fisioterapia, saúde, procurador municipal, tecnologia da informação, entre outras. A remuneração varia entre R$ 1,6 mil e R$ 9 mil, com inscrições até 20 de fevereiro. A taxa fica entre R $70 e R$ 120. A data da prova é 19 de março. O site para mais informações e inscrição é este aqui.

Prefeitura de Ilha Solteira

A Prefeitura de Ilha Solteira está com uma vaga, para o cargo de dentista, com remuneração de R$ 3.597,89 e exigência de nível superior. As inscrições vão até 16 de fevereiro, com taxa de R$ 92. A prova será em 12 de março e o site para mais informações e inscrição é este aqui.

Câmara Municipal de Cunha

A Câmara da Estância Turística de Cunha está com uma vaga aberta para o cargo de controlador interno. O nível de escolaridade exigido é superior, com remuneração de R$ 3.723,91. As inscrições vão até 13 de fevereiro, sendo que a taxa é de R$ 85. A prova será realizada em 5 de março. O site para mais informações e inscrição é este aqui.

Câmara Municipal de Amparo

A Câmara da cidade de Amparo tem três vagas abertas de início imediato, mais 7 para cadastro reserva, em dois editais, com níveis de escolaridade médio, técnico e superior. Os cargos se enquadram em setores de legislativo, analista, jurídico, comunicação social, comprador, entre outros. As remunerações também vão depender do cargo (entre R$ 1.862,36 e 10.312,23), com taxas de inscrição que vão de R$ 52,50 a R$ 72,50. A prova será entre 12 e 19 de março. É possível aderir ao processo até dia 15 de fevereiro. Os links para mais informações e inscrição são estes: aqui e aqui.

Fonte: Estadão