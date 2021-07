Conheça o Mais Manaus: Programa de crescimento econômico e social para a capital

ESPECIAL PUBLICITÁRIO

Manaus dará um salto para o futuro a partir das entregas e intervenções planejadas dentro do programa “Mais Manaus”. Serão dois anos de intensas obras e trabalho, com a construção de complexos viários, reformas e construções de creches, escolas e unidades básicas de saúde e obras de mobilidade. Os investimentos atingem ainda outras áreas e somam mais de 1,2 bilhão, ofertando mais de 60 mil vagas de trabalho direta e indiretamente.

A capital amazonense se transformará em um grande canteiro de obras. As intervenções do programa Mais Manaus já começaram com equipes de infraestrutura em diversas zonas da cidade. Serão mais de 10 mil vias recuperadas. O foco é mudar a vida do cidadão para melhor, em diversas áreas. Por isso, estão previstas também intervenções em parques e inclusive a requalificação do Complexo Turístico Ponta Negra, na zona Oeste.

Para ampliar a mobilidade da população, serão construídos dois complexos viários: um na Avenida Constantino Nery, nas proximidades da Arena da Amazônia, e outro na Bola do Produtor, na zona Leste, além das interligações viárias das avenidas Brasil com a Coronel Teixeira, na zona Oeste, e da Barão de Rio Branco com a avenida das Torres, na zona Centro-Sul.

Confira a relação de todas as obras e investimentos

Educação:

-Investimento de R$ 80 milhões;

– Construção de seis novas creches e retomada das obras de seis; creches, totalizando 2.200 vagas;

-Ampliação e reforma de escolas e construção de três novas escolas municipais, beneficiando 2.400 alunos;

Feiras e Mercados:

– Investimento de R$ 35 milhões;

-Construção de duas novas feiras;

-Inauguração de duas novas feiras itinerantes;

-Reforma de 25 feiras;

-Reforma de galeria popular;

-Reforma de feira itinerante;

Infraestrutura:

– Construção de complexos viários na bola do Produtor e na Arena da Amazônia;

– Interligação viária da avenida Brasil com a avenida Coronel Teixeira e da rua Barão de Rio Branco com a avenida das Torres;

-Recuperação de 10 mil ruas;

-Reforma de cem praças esportivas;

-Reforma e adequação do Distrito de Micros e Pequenas Empresas (Dimicro);

– Requalificação urbana dos igarapés e construções de taludes, serviços de drenagens, muros, contenções, galerias;

-Construção de mil unidades habitacionais.

Mobilidade Urbana:

-Investimento de R$ 49 milhões

-Construção do T7 e terminais de integração no Galileia;

-Reforma de 20 plataformas existentes;

-Reforma de 26 terminais de bairro;

-Semáforos inteligentes, construção de passarelas e sinalizações; viárias;

-Correção da ciclofaixa na Ponta Negra.

Saúde:

-Investimento de R$ 129 milhões;

-Construção de três novas UBSs, de porte 4;

-Reforma e ampliação de sete Unidades Básicas de Saúde;

– Reforma de outras 68 unidades de saúde.

Urbanização:

– Investimento de R$ 407 milhões;

-Nosso Centro: Revitalização do Centro Histórico de Manaus;

– Requalificação do Complexo Turístico Ponta Negra;

– Recuperação dos parques CSU, Lagoa do Japiim e Cidade da Criança;

– Implantação de Novo Modelo de Parque Integrado – Ponte dos Bilhares;

– Regularização fundiária de aproximadamente 20 mil lotes urbanos;

– Arborização e jardins suspensos nas vias urbanas;

– Centro de Produção de Mudas e criação do parque municipal Sauim Castanheiras;

– Instalação do pórtico da Cidade de Manaus;

– Construção do Museu da Zona Franca de Manaus;

– Revitalização urbanística do Polo Industrial de Manaus;

Emprego e renda:

– Criação de 60 mil empregos diretos e indiretos.