Consulta e testagem em novas UBSs Móveis reforçam ações de combate à Covid-19

Inauguradas pelo prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), na última terça-feira, 5/1, as três novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Móveis atendem, diariamente, uma média de 200 pacientes com suspeita de Covid-19 e síndromes respiratórias. Em cada uma das unidades, o objetivo é realizar a testagem para a doença causada pelo novo coronavírus o quanto antes e iniciar o tratamento em caso de resultado positivo.

O atendimento é realizado de 8h às 17h, nas três UBSs móveis localizadas atualmente no conjunto Cidadão I e Lagoa Azul, na zona Norte, e no Nova Vitória, zona Leste, localidades escolhidas por possuírem um vazio assistencial em atenção básica. De acordo com o gerente do Programa Saúde Manaus Itinerante, William Terra, as unidades ficarão nessas localidades nesta semana e na próxima, podendo ser prorrogadas se houver necessidade.

“Nós estamos com uma equipe multiprofissional aqui nas unidades móveis, para que após a consulta médica, onde o médico determina qual o melhor exame para ser realizado, seja feita a testagem. Temos disponíveis o teste rápido, que o resultado sai no mesmo dia, e o teste RT/PCR, que o resultado é enviado para o WhatsApp do paciente”, comentou William Terra, que esteve nesta quarta-feira, 6/1, na UBS Móvel instalada no conjunto Cidadão I.

Para atendimento, o paciente deve levar até a unidade um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteirinha do Sistema Único de Saúde (SUS), para passar por consulta, ser testado para Covid-19, e em caso de resultado positivo, receber uma das 22 medicações disponíveis nas UBSs móveis, de acordo com a receita fornecida pelo médico de plantão.

Unidades de atendimento

Para aumentar a eficiência no atendimento e investindo em ações para o enfrentamento à Covid-19, a Prefeitura de Manaus mantém todas as 21 UBSs disponíveis (18 fixas, mais as três móveis) e a Clínica da Família Carmen Nicolau, abastecidas com medicamentos e testes rápidos, para garantir que os pacientes recebam a assistência médica logo no início dos primeiros sintomas.